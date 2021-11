Vilvoorde schrapt alle zaalevenementen tot eind januari: "Snel maatregelen moeten nemen"

“De stijging van het aantal coronabesmettingen is zodanig problematisch aan het worden dat we doortastender, concreter en snel maatregelen moeten nemen”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde. “En we moeten ook strenger worden want we merken dat meer en meer mensen en scholen in quarantaine moeten. De huisartsen en ons ziekenhuis zijn op een kritisch punt gekomen om alles nog rond te krijgen."