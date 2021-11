Weddingplanner Liesbeth uit Aarschot: "Een openingsdans met een mondmasker vind ik zielig"

Met de verstrengde coronamaatregelen merkt Liesbeth dat koppels hun huwelijksfeest nu massaal annuleren. Het is ondertussen al de zoveelste keer: “We hebben een korte heropstart gehad, ik heb in oktober nog vier feesten moeten organiseren die zijn kunnen doorgaan. Maar het regende eind oktober annulaties met dertien op één dag. Twee dagen later waren er vijf annulaties. Dat is niet leuk, we herorganiseren ons en we gaan tafels herschikken. Wat moet je anders doen? Roeien met de riemen die je hebt.”

Het is geen goed jaar voor wie in de evenementensector werkt: “Ik ben een eeuwige optimist”, zegt Liesbeth. “Ik heb ook koppels die niet meer huwen en het na drie keer gehad hebben, die voor de wet zijn getrouwd en waarvoor het feest niet meer hoeft. En dat is natuurlijk, om het zo te zeggen, niet zo goed voor mijn zaak.”