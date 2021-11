Zes maanden cel met uitstel voor seingever, machinist vrijgesproken na dodelijk treinongeval in Aarschot

Twee en een half jaar na het dodelijke treinongeval in Langdorp bij Aarschot, is de machinist vrijgesproken en krijgt de seingever zes maandel cel met uitstel en een boete van 4.000 euro. Het openbaar ministerie had voor beiden twaalf maanden cel gevorderd voor het dodelijk ongeval in Aarschot. Daar kwam in 2019 een bestuurder van 20 om het leven toen hij werd aangereden op een overweg die open was.