Meisje van 11 sterft na CO-vergiftiging in Evere

Gisteravond om 19 uur werden de Brusselse hulpdiensten opgeroepen voor een dringende interventie in een pand in de François Van Cutsemstraat in Evere. De hulpdiensten hadden bij aankomst als snel door dat er een CO-probleem was. Het voltallige gezin (ouders en 3 kinderen van 3, 4 en 11 jaar) werden naar het ziekenhuis overgebracht. De toestand van het oudste meisje was bij aankomst in het ziekenhuis zorgwekkend. In de loop van de nacht is ze gestorven.