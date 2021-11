Publiek draagt amper mondmaskers tijdens voetbalwedstrijd KV Mechelen – Club Brugge, ondanks oproep

Het dragen van een mondmasker was nog niet verplicht tijdens de wedstrijd, maar KV Mechelen had wel een oproep gedaan om een mondmasker te dragen, vertelt supporter Andy. "De club heeft dat opgeroepen via sociale media en mail. Daar hebben we respect voor, dus dragen we een masker. Het is niet even leuk, maar het is nog altijd beter dan wedstrijden zonder publiek.” Andy was een van de weinige supporters die met mondmasker op de tribune de match volgde. Tijdens het verplaatsten naar de uitgangen, waren er wel meer mensen die een mondmasker droegen.