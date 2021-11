Auto crasht tegen geparkeerde aanhangwagen in Berlaar: dak weggerukt, bestuurster klimt zelf uit wrak

In de Bosstraat in Berlaar is zaterdag rond 2.15 uur een auto op een geparkeerde aanhangwagen van een vrachtwagen gebotst. Die stond naast de rijbaan. De auto is naar links afgeweken, van de rijbaan, en op de aanhangwagen gebotst. Het dak van de auto scheurde bij de klap helemaal open.

Als bij wonder kon de bestuurster zelf nog uit de wagen geraken. De brandweer werd opgeroepen voor de bevrijding, maar dat was dus niet nodig. De bestuurster is wel naar het ziekenhuis gebracht ter controle.