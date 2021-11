Dertig mensen verliezen elk jaar het leven in het verkeer omdat bestuurders en vrachtwagenchauffeurs achter het stuur in de weer zijn met hun telefoon of met andere schermpjes. Daarom houdt de federale wegpolitie dit weekend de controleactie "Het weekend van de aandacht"In Oost-Vlaanderen zetten ze een anonieme vrachtwagen in om beter in vrachtwagencabines te kunnen kijken.