BEKIJK - Winterland in Hasselt gaat door, "bezoekers worden continu gemonitord om het coronasafe te laten verlopen"

In Hasselt is het eerste kerstdorp van Vlaanderen geopend. Tot en met negen januari kan je een bezoek brengen aan Winterland. Er staat een reuzenrad, je kan er schaatsen en er zijn de traditionele stalletjes waar je iets kan eten, drinken of geschenken kan kopen. Terwijl sommige steden de winterse activiteiten afblazen, kiest Hasselt ervoor om alles te laten doorgaan. De organisator verwacht 300 tot 400-duizend bezoekers.