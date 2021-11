Bilzen, Hoeselt en Riemst leren 252 jongeren veiliger rijden: "Slaag je, krijg je korting op autoverzekering"

In Bilzen, Hoeselt en Riemst leren meer dan 250 jongeren veiliger rijden. De politiezone is er samen met de gemeentes een slipcursus gestart voor jonge autobestuurders van 18 tot 23 jaar. "We willen dat ze kunnen anticiperen als ze bijvoorbeeld in de sneeuw terechtkomen", luidt het bij Elien Severens, jeugdconsulent Riemst. "En wie zijn rijvaardigheidsattest behaalt, krijgt korting op zijn autoverzekering."