Kerstmarkt en Wintergloedwandeling in Brugge gaan door, maar wel met mondmaskers en andere maatregelen

Ook Wintergloed, de magisch verlichte stadswandeling, gaat door. Bezoekers moeten langs het parcours wel een mondmasker dragen. "We gaan geen Covid Safe Ticket vragen. Dat is onbegonnen werk. Het parcours is 4 kilometer lang en loopt door heel de binnenstad. Een toegangscontrole is moeilijk te organiseren, omdat er ook heel wat mensen langs het parcours wonen en werken. We zien Wintergloed dus niet als een evenement, maar als een openluchtwandeling."

Brugge neemt wel maatregelen om geen ophoping van mensen te krijgen. "Raamverkoop is verboden. Bezoekers die iets willen eten of drinken, moeten op het terras van een horecazaak gaan zitten of binnengaan. Al wandelend iets consumeren, is dus verboden", zegt De fauw. "Vorig jaar waren de horecazaken tijdens Wintergloed verplicht gesloten, maar mochten ze wel raamverkoop organiseren. Nu is het net omgekeerd."