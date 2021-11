Anderlecht en Koekelberg beschermen kerstbomen met chemisch goedje tegen brand, Molenbeek spuit ze nat

Op oudejaarsnacht 2015 is de kerstboom op het Raadsplein in Anderlecht in brand gestoken door vandalen. Sindsdien heeft de Brusselse gemeente maatregelen genomen: de kerstbomen worden ingespoten met het chemisch product Ajax Flamelock 433F. "Door dit product is het onmogelijk om de kerstboom nog in brand te steken", zegt schepen van Evenementen, Guy Wilmart (PS). "De voorbije jaren waren er nog verschillende pogingen om de bomen in brand te steken, maar dat is niet gelukt. Het kost wel wat om het product aan te brengen, maar dat nemen we er graag bij."