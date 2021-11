Controles van Leuvense koten lopen vertraging op: groen kotlabel amper uitgereikt

“Oorspronkelijk dachten we dat we slechts één à twee onderzoeken per pand nodig zouden hebben. In de praktijk zijn er 3, 4 of meer onderzoeken nodig vooraleer een pand volledig in orde is. Slechts een tiental panden waren van bij het eerste bezoek in orde. De meeste eigenaars werken echter goed mee om alles in orde te zetten. In bepaalde gevallen zien ze echter de urgentie er niet van in”, aldus Stefanie Philippaerts van de Dienst Woontoezicht.