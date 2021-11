Historisch schip Ortelius komt aan in Doel voor renovatie na hachelijke tocht door Liefkenshoektunnel

Het transport van het schip was niet makkelijk. “Het hier in Doel krijgen heeft in totaal een jaar geduurd om alles te organiseren. Het was een echt huzarenstukje. Het schip is een platbodem, dat wil zeggen dat het geen kiel heeft. Je kan het wat vergelijken met een badkuip. Oorspronkelijk was het een éénmaster, nu heeft het twee masten. Het schip weegt 86 ton en is 4 meter hoog. Dat door de Liefkenshoektunnel krijgen was dus een enorme opdracht”, vertelt Ghysels. Er moest hiervoor zelfs een stuk van de stuurhut worden afgezaagd.