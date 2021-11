"Rivier die leven geeft" staat al 10 jaar droog: Duizenden mensen betogen tegen waterschaarste in Iran

Meer dan 500 steden in Iran kampen met waterschaarste. De voorbije zomer was er vooral droogteprotest in de westelijke provincie Khoezestan, waar het waterpeil van de rivier Karun enorm is gedaald. Het protest werd vaak hardhandig onderdrukt door de overheid. Sinds begin deze maand is het protest opnieuw opgelaaid. De demonstratie is Isfahan was de grootste betoging sinds begin november.