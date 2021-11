Fietser in levensgevaar na val in Heusden

In Heusden, bij Destelbergen kwam een fietser ten val. Er is geen sprake van vluchtmisdrijf, maar alles wijst in de richting van een val na een medisch probleem. Het slachtoffer werd naast zijn fiets gevonden op het op- en afrittencomplex van de R4 deze nacht. Hij werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten is de man er erg aan toe en verkeert hij in levensgevaar.

De Laarnebaan was een tijdje afgesloten voor verder onderzoek, maar is ondertussen weer vrijgemaakt.