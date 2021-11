Geen stormloop bij officiële opening Winterland Hasselt

"We doen er alles aan om alles veilig te laten verlopen", zegt Rikky Brebels, Dj van Winterland en sinds dit jaar ook veiligheidscoördinator. "Meer dan de helft van Winterland gaat buiten door en binnen hebben we een systeem voorzien dat uniek is in België. Elk half uur pompen we verse lucht binnen en trekken we vuile lucht naar buiten." De situatie wordt ook opgevolgd met CO2-meters.