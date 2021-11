Gent zegt alle eindejaarsevenementen af: geen Winterfeesten, intrede van de Sint of nieuwjaarsreceptie

Omdat de coronacijfers blijven stijgen, is in Gent vanmiddag de stedelijke crisiscel samengeroepen. Die heeft beslist om de grote eindejaarsevenementen in de Arteveldestad af te gelasten.

"Het is bijzonder jammer, en het is een heel moeilijke beslissing geweest", zegt burgemeester Mathias De Clercq gelaten. "Maar we moeten absoluut onze voorzorgen nemen. Als we aanvoelen dat we deze evenementen niet veilig kunnen organiseren, dan doen we het beter niet."