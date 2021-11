Groot spandoek aan gevangenis in Oudenaarde vertelt verhaal van drie gedetineerden die lange straf uitzitten

Siska nam de gedetineerden op stap zoals Harold Fry dat doet in het boek De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry. Die stapt 800 kilometer om zijn collega een laatste groet te brengen. En in die 800 kilometer komt hij zijn levensgeschiedenis tegen: zijn vader, zijn moeder, zijn boosheid, zijn verdriet, zijn verwarring... "Nadat ik het boek had gelezen wist ik: ik ga met die drie mannen op tocht, niet fysiek want we zaten in een lokaal zonder ramen. En op die denkbeeldige tocht komen ook zij hun verdriet, hun vader, hun moeder, hun schaamte of hun verwarring tegen."

Het werd iets meer dan enkel een fictieve levenswandeling. "Na 23 sessies vond ik dat hun verhalen meer verdienen dan enkel tegen mij gezegd te worden. Daarom zocht ik contact met schrijfster Yelena Schmitz, die de dialogen omgezet heeft in teksten en podcasts, met Nicolas Marquez die als illustrator beeld bij het woord brengt en met Boris Vermeersch die als audiovisuele kunstenaar beweging in het beeld brengt. Zo ontstonden vijf beeldverhalen met bijhorende podcast en animaties."