Laatste keer "normaal" feesten in Gent: "Ik twijfel om hierna nog uit te gaan"

Afgelopen nacht was voorlopig de laatste keer dat enkel een Covid Safe Pass genoeg was om in een discotheek te mogen. Met die reden trokken nog heel wat Gentse feestvierders richting Overpoort en Vlasmarkt. "Het voelt als de laatste keer, dus ik wil mij gewoon nog eens goed amuseren", zegt een van de feestvierders in de Overpoort.

Veel feestvierders hadden ook twijfels bij de aanpak van de sneltesten en mondmaskers. "Ik vrees dat dat niet gaat werken. Ik twijfel alleszins om hierna nog uit te gaan. Dat zal afhangen of de aanpak in de overpoort werkt of niet. Maar volgens mij hadden ze dan beter alles gesloten. Ofwel houden ze alles volledig open ofwel niet. Maar nu is het gewoon zo omslachtig met mondmaskers en sneltesten."