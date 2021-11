Leerlingen Academie Ieper maken kunst in ondergrondse garage: "Zo hebben kinderen minder schrik"

Al enkele weken zijn de leerlingen tekenkunst aan het werk in de garage onder de bib van Ieper. De harde betonnen wand verandert stilaan in een warm, roodgetint tapijt, helemaal uitgewerkt in pastels. "Eerst kregen we allemaal panelen. Die moesten we wit schilderen", zegt Marlies. "Daarna hebben we met potlood schetsen gemaakt op de panelen, vooral dieren uit de jungle en andere elementen uit de jungle. Op het einde moesten we alles in de juiste kleuren verven. En dat is gelukt. Ik word er zelf vrolijk van als ik naar het resultaat kijk."