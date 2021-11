Man in kunstmatig coma na mogelijk huiselijk geweld in Aalst, twee broers opgepakt

De politie van Aalst kreeg gisteravond een oproep binnen van huiselijk geweld in de Victor Boquéstraat. De agenten vonden een man met een hoofdwonde. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu in kunstmatig coma ligt. Het slachtoffer is wel al buiten levensgevaar.

Twee broers die aanwezig waren in de woning, werden gearresteerd en worden ondervraagd door de politie. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.