Eindejaarscorrida in Leuven gaat ook dit jaar niet door

"Ondanks als onze inspanningen heeft de stad Leuven alsnog beslist om de Eindejaarscorrida niet te laten doorgaan", zegt organisator Marc Beulens. "We moeten natuurlijk realistisch zijn. De cijfers zijn slecht en er zijn heel wat mensen besmet. Dus we begrijpen de beslissing, maar het is natuurlijk zonde van al het werk. Maar goed, gezondheid gaat boven alles. En ergens zijn we blij dat de beslissing nu valt en niet enkele dagen voor het evenement. Er wordt wel bekeken of er eventueel een digitale versie van de corrida komt, net zoals vorig jaar."