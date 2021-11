"Joehoe, hier ben ik!": vier politie-eenheden rukken uit voor pratend Nijntje op recyclagepark in Nederland

Omdat de bewaker alleen is en niet weet of het om een grap gaat of dat er iets serieus aan de hand is, drukt hij de noodknop van zijn werktelefoon in en vertelt hij vervolgens aan de meldkamer van zijn werkgever dat er mogelijk iemand het recyclagepark is binnengeslopen, waarop de politie wordt opgeroepen.

Die komt met vier eenheden ter plaatse, loopt nerveus met Rafaël weer het terrein op, en roept: “Politie, kom tevoorschijn, laat je zien!” Daarop valt er een stilte, tot de vrouwenstem weer roept: “Ik ben hier, zoek me dan." Daarop lopen de Rafaël en de agenten in de richting van containers, omdat ze vermoeden dat daar iemand in zit. En dan horen ze weer: “Zoek me dan!”

Wanneer de stem nog een keer “joehoe, ik ben hier” roept, vindt Rafaël de onschuldige boosdoener tussen het plastic afval: een plastieken en pratende versie van het bekende konijntje Nijntje.