"Happy weekend": veel twijfel na nieuwe "geruststellende" boodschap van verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai 

Ook de Verenigde Staten maken zich "ernstig zorgen". Het Witte Huis wil dat China een onafhankelijk bewijs levert (dat geverifieerd kan worden) over de verblijfplaats en veiligheid van Peng Shuai.

Dezelfde boodschap is ook al verspreid door verschillende toptennissers, onder de hashtag #WhereIsPengShuai. Zo tweette Serena Williams dat ze "kapot en geschokt" is over het nieuws. "Ik hoop dat ze veilig is en dat we haar zo snel mogelijk terugvinden. Dit moet onderzocht worden. We mogen niet stil blijven."