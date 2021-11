Poperinge plant 500.000 bloembollen: "Hoe meer bloemen, hoe liever!"

"Voor een bloeiende toekomst": de plantmachine met dit fleurig opschrift passeerde de voorbije dagen doorheen Poperinge. Op wandeltempo ploegt deze machine de bodem open en brengt een mengeling van bloembollen in de grond. De graszoden worden automatisch weer gedicht, zonder ze om te woelen. Een arbeider, die achter de machine loopt, stampt de dichtgeduwde grond extra aan.

“Zo werden op 2 dagen tijd ongeveer 200.000 bloembollen geplant in 42 zones in de stad en in de deelgemeenten”, vertelt schepen Ben Desmyter (CD&V). “Vorig jaar werden er al 150.000 bloembollen met de machine in de grond gestopt, naast zo’n 50.000 met de hand op begraafplaatsen en plekjes waar het machinaal niet kon. Nu hebben we de kaap van een half miljoen bloembollen bereikt."