Laatste woord over verzegeld testament van prins Philip nog niet gezegd: The Guardian pikt mediaban van 90 jaar niet

Hoeveel miljoenen laat prins Philip na en aan wie? De Britse pers kan enkel speculeren, want zijn testament blijft dus verzegeld. Nabestaanden van een overledene kunnen een aanvraag indienen om het testament niet openbaar te maken als dat "ongewenst of ongepast" is. De vraag rijst uiteraard wat er ongewenst of ongepast zou zijn in Philips testament?



Rechter Andrew McFarlane liet in zijn uitspraak van september weten dat bij overlijden van een hooggeplaatst lid van de koninklijke familie een verzoek wordt gedaan om het testament te verzegelen en dat dergelijke verzoeken onder vier ogen worden behandeld. Waarom - zou volgens hem - ook alles op straat dienden te worden gegooid? McFarlane wil hiermee de "waardigheid" van de Queen waarborgen, en vindt media-aandacht in deze louter commercieel.



McFarlane noemt koningin Mary de eerste die van dat (voor)recht gebruik maakte bij het overlijden van haar jongere broer Francis van Teck in 1910. Mary vreesde dat een openbaar gemaakte erfenis schuldeisers op ideeën zou brengen. Bovendien wenste ze wellicht niet dat het Britse volk te weten kwam dat haar broer voortdurend in de geldproblemen zat én waardevolle familiejuwelen aan zijn minnares wilde schenken.

