Nabij de place de l'Opéra in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs heeft een uitslaande brand gewoed in een gebouw vlak bij de Opéra Garnier. Dat is één van de meest opvallende oude gebouwen van Parijs, en de thuisbasis van het oudste opera- en balletgezelschap van Frankrijk, de Opéra national de Paris. De brandweer kon het vuur doven. Iedereen bleef ongedeerd.