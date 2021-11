Vlaams Belang protesteert tegen mogelijk opvangcentrum voor vluchtelingen in Boom, "Boom zonder Haat" houdt tegenactie

Vlaams Belang is tegen de komst van een tijdelijk opvangcentrum in het centrum van Boom. Het zou de bedoeling zijn om 164 vluchtelingen op te vangen in het oude Financiëngebouw.

Tijdens de protestactie vanmiddag was er ook een wake voor menselijkheid aan de gang, een tegenbeweging georganiseerd door het platform "Boom zonder Haat". "We noemen het bewust een wake en geen betoging, omdat we tegen haat en tegen het opzetten van mensen tegen elkaar zijn", zegt Rudy Van Rompaey, een van de woordvoerders.