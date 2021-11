Elke week overspoelen ongeveer vijftien miljoen gebruikte kledingstukken Ghana vanuit het Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en Australië. Op de Kantamantomarkt in Accra, West-Afrika's grootste tweedehandsmarkt, worden deze kleren verhandeld en verspreid over het hele land. Herbekijk de reportage "Vranckx - Onze lompen in Ghana" hier.