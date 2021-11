Washington steeds zenuwachtiger over Russische druk nabij Oekraïne

Is het louter wat spierballengerol van de Russische president Vladimir Poetin of is er een reële dreiging? Washington lijkt het niet te weten. "We zijn niet zeker wat meneer Poetin precies van plan is", liet de Amerikaanse minister van Defensie eerder deze week optekenen. Bij de minister van Buitenlandse Zaken eenzelfde geluid. "We hebben geen klaarheid over de intenties van Moskou."

Maar feit is dat de Verenigde Staten niet op hun gemak zijn. "We maken ons ernstig zorgen over de ongewone militaire activiteiten van Rusland aan de grens met Oekraïne", herhaalde minister Blinken vanmiddag. "Bepaalde retorieken die we horen en zien vanuit Rusland en op sociale media houden ons echt bezig." En ook bij de Europese partners heerst er zenuwachtigheid, bevestigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Rusland ontkent agressieve motieven te hebben. Moskou wil naar eigen zeggen enkel een antwoord geven op de toenemende NAVO-aanwezigheid nabij zijn grenzen. Feit is dat de VS sinds Rusland de Krim heeft bezet in 2014 enkele miljarden dollar aan militaire hulp heeft gespendeerd aan Oekraïne. En net vandaag zijn twee omgebouwde Amerikaanse kustwachtschepen door de Dardanellen (een zeestraat die de Middellandse Zee met de Zwarte Zee verbindt) gepasseerd. De schepen moeten de Oekraïense zeemacht versterken.

Washington moet op zoek naar een gepast antwoord. En daarbij is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden. Een te agressief antwoord kan leiden tot een volle confrontatie met Rusland met alle gevolgen van dien, ook voor Europa dat afhankelijk is van Russisch gas. Een te zwak antwoord zou Rusland dan weer kunnen overtuigen om steeds verder te gaan en dat zou dan weer politieke schade opleveren voor de Amerikaanse president Joe Biden.