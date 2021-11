President Loekasjenko geeft toe: dat Wit-Rusland migranten grens hielp oversteken is "absoluut mogelijk"

Toch dwalen er nog altijd honderden mensen rond in het oerbos op de grens tussen Wit-Rusland en Polen. "De temperatuur is er 's nachts onder nul, en de migranten zitten er zonder voedsel, zonder drinkwater en zonder dat ze zich warm kunnen houden", zegt Tineke Ceelen van de hulporganisatie Stichting Vluchteling, die momenteel in het gebied is om contact te leggen met lokale hulporganisaties en migranten.

Beluister hier het gesprek met Tineke Ceelen in "De ochtend":