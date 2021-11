Leger en burgerpartijen sluiten akkoord in Soedan: afgezette premier Hamdok kan terugkeren

In Soedan is een akkoord bereikt over de terugkeer van premier Abdalla Hamzok, wiens burgerregering vorige maand aan de kant werd gezet door het leger. Volgens de onderhandelaars is afgesproken dat Hamdok een regering van technocraten mag vormen en dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Het akkoord is nog niet ondertekend, dat zou later vandaag moeten gebeuren.