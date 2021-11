AZ Klina in Brasschaat laat geen bezoek meer toe door stijgende coronacijfers

Ook bleek het coronavirus opnieuw zijn weg te vinden in het ziekenhuis via bezoekers. “We hebben afgelopen week positieve casussen gezien van patiënten die zonder corona zijn binnengekomen in het ziekenhuis, maar door bezoekers besmet werden. Dat hebben we via contacttracing kunnen achterhalen."

"Om die reden hebben we beslist om de druk van de ketel te halen en de bezoekregeling aan te passen. Ook voor onze patiënten en personeel willen we een veilige omgeving zijn waar iedereen de maximale garantie krijgt om zich niet in een coronabroeihaard te bevinden.”