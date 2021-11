Liveblog - Duizenden mensen betogen in Brussel tegen coronabeleid

VRT-journalist Saskia De Schutter staat in Brussel tussen de talrijke betogers. "De organisatie is in handen van enkele verenigingen. Onder meer gezinnen met kinderen en de partij Vlaams Belang hebben zich bij het protest aangesloten. De rode draad is bij de betogers dezelfde: ze eisen hun vrijheid terug."



In Nederland liep het protest twee dagen op rij uit de hand. Het waterkanon kwam eraan te pas en agenten raakten gewond. Zal de sfeer in Brussel grimmig worden?



"De politie denkt het niet", weet De Schutter. De organisatoren roepen via sociale media ook op tot geweldloos protest. De toon bij de reacties op de posts is echter anders. De Schutter heeft alvast voetzoekers (klein vuurwerk, red.) gespot. Zij schat in dat er onder de betogers amokmakers zullen opduiken.