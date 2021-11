Burgemeester Boutersem roept op: "Laat ons positieve coronaverhalen op sociale media brengen"

"In plaats van altijd het negatieve te brengen op sociale media, moeten we misschien eens het positieve brengen", zegt burgemeester Vervliet.

"Misschien kunnen mensen op sociale media eens posten hoe goed hun horecabezoek is geweest tijdens deze coronapandemie. Dat wanneer ze zien dat in horecazaken het Corona Safe Ticket wordt gevraagd of dat er voor voldoende ventilatie wordt gezorgd, dat zij dat dan op sociale media melden."

"Als iedereen dat doet, zijn we met z'n allen beter gezind. Want we hebben echt nood aan deze berichten, we moeten ons optrekken aan wat goed gaat en niet wat verkeerd gaat."