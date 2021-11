Coronamaatregelen bederven pret op Kunstendag voor Kinderen in C-Mine niet: "Mijn kleindochters hebben cultuur nodig"

“Ik probeer de situatie omtrent corona op voorhand natuurlijk wel in te schatten”, zegt een vader van twee zoontjes. “Hier in C-Mine is veel ruimte en voelen we ons comfortabel. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen leren wat kunst is, en dat ze leren kijken naar een voorstelling. Het mooie aan LAPdag is dat we niet enkel een voorstelling te zien krijgen, maar zelf ook aan de slag kunnen gaan. En het is tenslotte natuurlijk ook belangrijk om artiesten te blijven steunen.”