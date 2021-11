19 mensen aangehouden bij rellen in Den Haag

Ook elders in Nederland was het gisteravond onrustig, nadat er in Rotterdam vrijdagavond al hevige rellen waren. In Katwijk is door een groep van een paar honderd mensen, die zich na sluitingstijd van de horeca op de boulevard hadden verzameld, zwaar vuurwerk gegooid. Volgens de politie blevengrote ongeregeldheden uit

In Bunschoten staken volgens een politiewoordvoerder zo'n twintig jongeren vuurwerk af, en richtten dat onder meer op een politieauto. Ook werd een container in brand gestoken. De groep vluchtte uiteindelijk uiteen, waarna de rust volgens de politiewoordvoerder terugkeerde. Niemand werd opgepakt.

In de wijk De Kemp in Roermond zorgden tientallen jongeren voor onrust door de politie met zwaar vuurwerk te bestoken. De politie dreef de relschoppers uiteen en arresteerde twaalf jongeren. In Roermond vandaag en morgenochtend een noodverordening van kracht. Op grond van de verordening mogen mensen op straat preventief gefouilleerd worden.

Ook in Stein gingen rellende jongeren de straat op, en ook daar werd een noodverordening ingesteld. De politie hield in het Zuid-Limburgse dorp een persoon aan. In Urk was het eveneens onrustig en werd met zwaar vuurwerk gegooid richting de politie. Hier werden acht mensen aangehouden voor het in bezit hebben of het afsteken van vuurwerk.