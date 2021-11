Franse jager schiet beer dood die hem aanvalt

De jager was op everzwijnenjacht in Seix, in het departement Ariège, in de Franse Pyreneeën. De zeventiger stond plots oog in oog met een beer, die hem in het been beet. De jager schoot het dier daarna dood.

De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De beer werd dood teruggevonden op enkele meters van de plaats waar de jager werd gered. Volgens hem gaat het om een berin en waren er welpen in de buurt.