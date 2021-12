Geen bezoek meer welkom in ASZ Aalst en Geraardsbergen, bijkomende ingrepen worden uitgesteld

Het ziekenhuis in Aalst en Geraardsbergen neemt strengere maatregelen, nu de vierde golf van het coronavirus volop aan de gang is. Ze laten geen bezoek meer toe en ook de ingrepen worden uitgesteld. Aanleiding is de zorgwekkende stijging van het aantal besmettingen, ook binnen het ziekenhuis, klinkt het. "Door de hoge druk op de beschikbare bedcapaciteit is het ziekenhuis genoodzaakt bepaalde geplande uitstelbare ingrepen uit te stellen. Vaak brengen bezoeken het coronavirus mee naar binnen. Ze besmetten de patiënten, maar ook de dokters en verpleegkundigen", laat woordvoerdster Dorien Buyst weten.



Hierdoor worden ook ingrepen van niet-dringende zorg opgeschort. "Onze beperkte beschikbare bedcapaciteit en vooral onze beschikbare handen aan bed, dwingen ons ertoe bepaalde activiteiten die uitstelbaar zijn anders in te plannen", aldus Buyst.