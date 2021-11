Geetbets wacht al een jaar op herstelling straatlampen: "Al zolang in het donker"

"We blijven hier maar in het donker zitten en we krijgen geen reactie", zegt schepen Roland Strouven. "Elke defecte straatlamp melden we aan netbeheerder Fluvius, zelfs tot zes keer toe, maar er komt gewoon geen reactie. Het is spijtig dat we in het donker blijven zitten, zeker in deze donkere periode."

"We zijn al een jaar aan het wachten op een interventieploeg, maar veel doen die niet. Ze hebben nu wel beloofd dat ze volgende week komen inspecteren, maar dat wil nog niet zeggen dat de lampen onmiddellijk worden hersteld. Want deze belofte werd vorig jaar ook gemaakt en daar is toch niet veel van in huis gekomen. Wij zitten nog altijd in het donker te wachten."