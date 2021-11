Gentse chef-kok zal België vertegenwoordigen op Bocuse d’Or

"Ik had het gehoopt, maar niet verwacht", vertelt hij na zijn zege. "Het is moeilijk om bij een wedstrijd in te schatten wat de jury ervan vindt en hoe je tegenkandidaten presteren. Ik ben dan ook zeer blij. We hebben hier echt lang naar toe gewerkt. Ik ga al sinds 2012 mee in het wedstrijdparcours, dus dit is voor mij echt een bekroning."

Het niveau in de Europese finale is volgens Van Houcke torenhoog. "Ik hoop alvast om zo ver mogelijk te geraken, zodat iedereen heel content is."