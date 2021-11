Geslaagde Kortrijkse Rally ondanks corona en regenweer

Sandro Delaere, woordvoerder van de 6 uren van Kortrijk, heeft het over een succeseditie. “Vorig jaar werd de rally afgelast door de tweede lockdown, dus we waren zeer blij dat we deze keer de wedstrijd toch konden organiseren. Op een paar vlakken hebben we moeten inbinden met de strengere coronamaatregelen. Zo hebben we bijvoorbeeld de coverband, die normaal zou spelen in de grote tent op de Kortrijkse Grote markt geschrapt. De meeste klassementsproeven zijn echter mooi op tijd gestart, wat een goede barometer is voor de wedstrijd. Hopelijk krijgen we volgend jaar een 29ste editie die in normale omstandigheden wordt gereden.”