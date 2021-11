Gitaar van Eric Clapton geveild voor 625.000 dollar in New York

Een gitaar van de Britse zanger en muzikant Eric Clapton heeft bij een veiling in New York 625.000 dollar opgeleverd. Dat is ongeveer 550.000 euro. De akoestische gitaar was het duurste voorwerp tijdens een veiling met spullen van rocklegendes, meldt veilinghuis Julien's Auction. De veiling in het Hard Rock Café in de Big Apple leverde vrijdag en zaterdag in totaal bijna 5 miljoen dollar op.