Lege boot met 7 zwemvesten aangetroffen op Noordzee voor kust van Oostende

De voorbije weken is het bijzonder druk op de Noordzee. Franse en Britse reddingsdiensten moeten dagelijks transmigranten redden die in bootjes Groot-Brittannië willen bereiken. Afgelopen week werden al zeven lege boten aangetroffen voor de Belgische kust en ook een lege kajak. Volgens procureur Frank Demeester van het Brugse parket is het niet uitgesloten dat binnenkort dode lichamen aanspoelen aan onze kust.