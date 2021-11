Zware brand bij interieurbedrijf in Lommel

In Lommel is rond 7.15 uur een zware brand uitgebroken bij het interieurbedrijf Vandenberk op het industrieterrein Balendijk ter hoogte van de Lodewijk De Raetstraat. Omwonenden kregen meteen de raad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Vermoedelijk brak er brand uit in de opslagruimte van het bedrijf.