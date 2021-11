Minister Vandenbroucke nuanceert uitspraak over "boycot" horecazaken: "Ongelukkige uitdrukking"

Minister Vandenbroucke was zaterdagvoormiddag te gast bij Radio 1. Gevraagd of mensen horecazaken die het Covid Safe Ticket niet al te serieus nemen moeten boycotten, antwoordde hij "absoluut". "Als ik naar een café of restaurant ga en men gebruikt er de coronapas niet ernstig, dan ga ik opnieuw buiten, hoor. Ik wil me veilig voelen", legde hij uit.

De Vooruit-vicepremier wil die uitspraak nu nuanceren, zei hij vandaag op de commerciële zender RTL-TVI. "Ik hou er niet van om in een restaurant te blijven dat het CST niet grondig controleert. Maar neen, een boycot is niet nodig. Dat neem ik terug", zei hij.