Nieuwe vrachtwagenparking met sanitaire voorziening in industriezone Tongeren-Oost klaar voor gebruik

In het bijzijn van Tongers burgmeester Patrick Dewael (Open VLD) opende minister Peeters vandaag de gloednieuwe vrachtwagenparking aan industriezone Oost-Tongeren. “Met dit project, waarvoor ik 1,69 miljoen euro voorzag, bieden we een antwoord op de stijgende vraag naar vrachtwagenparkings in de omgeving van industrieszones en snelwegen in Vlaanderen", aldus de minister.

De parking is uitgerust met een sanitaire unit, die geplaatst werd voor een bedrag van 290.000 euro. “Vorig jaar ontstonden er zorgen bij een aantal vakbondsorganisaties want er zouden volgens hen geen sanitaire voorzieningen in de plannen zijn opgenomen. Dat ging om een misverstand, want van deze sanitaire unit was al sprake in de initiële bestekken. We weten dat dit een bekommernis is van de transportsector. We plannen daarom ook op de vrachtwagenparking in Boorsem en Diepenbeek sanitaire voorzieningen te bouwen.”