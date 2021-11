Opnieuw onrustig op meerdere plekken in Nederland

Een week nadat de Nederlandse regering nieuwe maatregelen heeft afgekondigd is het dit weekend ‘s avonds telkens onrustig geweest op verschillende plaatsen in Nederland. Vanavond is het in weer goed raak, in verschillende uithoeken van het land.

Beginnen we helemaal het noorden, in Groningen. Daar is vandaag eerst vreedzaam betoogd tegen de coronamaatregelen, maar daarna is het uit de klauwen gelopen. In het centrum van de stad werd vuurwerk afgestoken en werden vernielingen aangericht, melden onze collega’s van de openbare omroep NOS.