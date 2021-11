Viroloog Peter Piot: "Niet-gevaccineerde arts die leven van patiënten in gevaar brengt, dat is doodslag"

"We ageren te snel. We denken te snel dat we het gemaakt hebben, maar het virus is sneller en verspreidt wanneer we het nog niet echt zien. Het is niet óf de vaccinatie óf de mondmaskers. Het zal beiden zijn. Vaccins beschermen zeer goed tegen erge ziekte en dood. In de ziekenhuizen worden zeven keer meer mensen opgenomen die niet gevaccineerd zijn. Tegelijk denk ik dat we voor vele jaren naar een maatschappij gaan waarin we een mondmasker gebruiken. Maar het zal steeds beter gaan dankzij vaccinatie en collectieve discipline."