Politie ontruimt danscafé aan het Mechelseplein in Antwerpen na overlast en niet naleven coronamaatregelen

Ook werden de coronamaatregelen er niet nageleefd. “De andere inbreuken waren al voldoende om het café te sluiten, maar de corona inbreuken waren de kers op de taart", gaat Migom verder. “Daarom heeft de politie beslist om voor de veiligheid van de klanten en voor de rust van de omwonenden, het feest stil te leggen en het café te ontruimen.”

Het is niet de eerste keer dat er klachten komen over het café. “Het dossier zal verder opgevolgd worden om te zien of een langere sluiting nodig is en of er extra controles op brandveiligheid moeten plaatsvinden”, aldus Migom. De 200 feestvierders werden niet beboet, maar wel onmiddelijk naar huis gestuurd.